Le Centre Carter lance l’initiative Justice climatique et environnementale en RDC

Le Centre Carter, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, a officiellement lancé l’Initiative Justice Climatique et Environnementale en République Démocratique du Congo (RDC) ce lundi 10 juin à Lubumbashi. Lors d’une conférence de presse, les représentants de l’organisation ont détaillé les objectifs et les enjeux de cette nouvelle initiative.

Cette initiative vise à garantir une transition énergétique juste et équitable pour la RDC, tout en reconnaissant le rôle crucial des ressources minérales congolaises dans la lutte contre le changement climatique. « Elle se place dans la continuité du Programme Gouvernance des industries extractives mis en œuvre par le Centre Carter en RDC entre 2007 et 2024 », a déclaré Fabien Mayani, Chef du Programme Droits Humains et Transition Juste du Centre Carter. Ce programme antérieur a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion des secteurs miniers et hydrocarbures.

Le Centre Carter souhaite, à travers cette initiative, adapter son soutien à la RDC et aux populations locales face aux évolutions des stratégies internationales de lutte contre le changement climatique, notamment les objectifs de décarbonisation de l’économie mondiale. « Nous voulons vraiment nous assurer que tous les acteurs internationaux comprennent la nécessité et l’urgence qu’il y a à faire de sorte que cette transition soit juste », a insisté Fabien Mayani.

Cette initiative a un triple objectif : promouvoir une transition énergétique équitable, développer des politiques efficaces d’adaptation et de résilience face aux risques climatiques, et garantir que les ressources minérales profitent directement aux populations locales. « Nous voulons veiller à autonomiser les acteurs sociaux et les citoyens congolais, soutenir le gouvernement et surveiller son action, ainsi que promouvoir l’approvisionnement responsable et durable en minerais stratégiques »,