Le Canada sanctionne le Rwanda pour son implication dans l’est de la RDC

Le Canada a annoncé, le 3 mars 2025 , une série de sanctions contre le Rwanda en raison de son implication dans le conflit à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) . Dans un communiqué officiel, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, accompagnée d’Ahmed Hussen et Mary Ng, a déclaré la prise de territoire par le M23 , notamment à Goma et Bukavu , et la présence des Forces rwandaises de défense en RDC , considérée comme une violation flagrante de la souveraineté congolaise .

Un gel des relations commerciales et diplomatiques

Le gouvernement canadien a pris plusieurs décisions majeures :

Suspension de l’exportation de marchandises et de technologies contrôlées vers le Rwanda ;

Gel des nouvelles relations commerciales entre les gouvernements et du soutien au secteur privé ;

Réexamen de la participation canadienne aux événements internationaux organisés au Rwanda .

Le haut-commissaire du Rwanda au Canada a été convoqué pour être informé de ces mesures.

Une crise humanitaire alarmante

Le Canada exprime une vive inquiétude face à la situation humanitaire critique à l’est de la RDC, marquée par des violences de masse, des déplacements forcés et des crimes de guerre . Les autorités canadiennes dénoncent en particulier les violences sexuelles contre les femmes et les filles et les attaques ciblant les civils et les acteurs humanitaires .

En réponse à cette crise, le Canada a annoncé une aide humanitaire de 15 millions de dollars destinée à venir en aide aux populations touchées.

Un appel au dialogue et à la paix

Ottawa exhorte toutes les parties à s’engager pleinement dans les processus de paix de Luanda et de Nairobi et salue les efforts des organisations régionales comme la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la Communauté de l’Afrique de l’Est et l’Union africaine .

Cette prise de position ferme marque un changement dans la politique canadienne face à la crise sécuritaire en RDC et envoie un message fort aux acteurs du conflit .