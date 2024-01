Le Canada félicite la RDC pour la tenue des élections pacifiques

C’est dans une déclaration rendue publique jeudi 11 janvier, que la ministre des Affaires étrangères de ce pays, Mélanie Joly s’est exprimée.

Le Gouvernement Canadien a félicité le Président Félix‑Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Il a aussi encouragé le peuple congolais pour la tenue d’élections pacifiques, malgré les difficultés rencontrées.

C’est une déclaration rendue publique que la ministre des Affaires étrangères du Canada Mélanie Joly a aussi encouragé la Commission électorale nationale indépendante à tenir compte des recommandations des missions d’observation électorale, et à appliquer les leçons tirées de ce processus électoral aux cycles électoraux futurs.

« Depuis plus de 60 ans, le Canada et la République démocratique du Congo entretiennent des relations bilatérales étroites. Aujourd’hui, près de 35 000 Congolais-Canadiens et Congolaises-Canadiennes vivent au Canada et enrichissent la culture et la diversité de notre pays par leurs contributions. Le Canada et la République démocratique du Congo sont des partenaires solides dans la poursuite de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, nous contribuons aux efforts internationaux visant à promouvoir la stabilité et la paix », a rapporté la ministre.