L’Armée Sud-Africaine réaffirme son engagement à Goma

Dans un communiqué publié ce mardi 27 janvier, l’Armée sud-africaine (SANDF), qui combat aux côtés des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à Goma, au Nord-Kivu, a réitéré son engagement à remplir sa mission de maintien de la paix dans cette région en crise, dans le cadre de la mission de la SADC. Cependant, la SANDF a exprimé son inquiétude face à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée d’affirmations « trompeuses », suggérant que ses troupes se seraient rendues aux rebelles du M23.

La SANDF a tenu à clarifier que les images diffusées montrent un drapeau blanc hissé lors de négociations entre les forces opposées pour organiser une trêve. Cette trêve avait pour but de permettre au M23 de récupérer ses morts et blessés près de la base sud-africaine, tout en facilitant l’accès aux installations médicales pour les troupes. La SANDF précise que ce type de procédure est une pratique courante dans toute guerre pour assurer la sécurité et les soins médicaux.

L’Armée sud-africaine a réaffirmé son engagement à remplir ses responsabilités dans le cadre de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) et de la SADC (SAMIDRC). Elle a souligné que ses troupes continuent de mener leurs opérations avec détermination, courage et discipline en vue de restaurer la paix et la stabilité dans la région.

Il est important de rappeler que depuis lundi, les FARDC et les Wazalendos mènent des combats intenses contre les rebelles du M23-AFC, soutenus par l’armée rwandaise, dans la ville de Goma, au cœur du Nord-Kivu.