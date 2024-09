Lancement du programme de marquage des hydrocarbures à Bukavu : une nouvelle ère pour le Sud-Kivu

Ce mardi, un tournant majeur a été pris dans la lutte contre le trafic illicite des hydrocarbures en République démocratique du Congo (RDC). Le ministre national des Hydrocarbures, Molonde Sakombi, a officiellement lancé le programme de marquage moléculaire des hydrocarbures lors d’une cérémonie organisée dans les installations de l’entreprise KPS à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Cette initiative innovante vise à sécuriser la chaîne de distribution des hydrocarbures dans la région Est du pays.

S’adressant au Club des pétroliers du Sud-Kivu et en présence du gouverneur Jean-Jacques Purusi, le ministre Molonde Sakombi a encouragé les acteurs locaux à soutenir activement ce programme. « Je vous encourage à soutenir et à appuyer fermement ce programme qui va contribuer à lutter efficacement contre le trafic illicite des hydrocarbures et cela va booster le développement de la province du Sud-Kivu et de tout le pays en général », a-t-il déclaré.

Le marquage moléculaire des hydrocarbures permet une traçabilité accrue et une meilleure régulation du secteur, contribuant ainsi à la réduction des pertes financières liées aux activités illégales. Ce programme s’inscrit dans une vision plus large de développement économique et de transparence dans la gestion des ressources énergétiques de la RDC.