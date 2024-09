Lancement du Premier Forum RDC-Chine à Beijing : Un Pas Décisif pour le Renforcement des Partenariats Bilatéraux

lundi 2 septembre 2024, Beijing a accueilli l’ouverture de la première édition du Forum RDC-Chine, un événement marquant une étape significative dans les relations bilatérales entre la République Démocratique du Congo (RDC) et la Chine. Plus de 300 participants chinois et congolais se sont réunis pour échanger sur des perspectives de développement économique durable et inclusif.

Le Forum RDC-Chine se positionne comme une plateforme stratégique visant à renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que les mines, le commerce, l’agriculture, l’industrie, les infrastructures, ainsi que les énergies durables et le numérique. Ces domaines sont essentiels pour stimuler le développement économique de la RDC et consolider des partenariats mutuellement bénéfiques entre les deux nations.

Le Ministre des Mines, Kizito Pakabomba, prendra la parole ce mardi 3 septembre pour mettre en lumière les atouts du secteur minier congolais. Il compte inviter les investisseurs chinois à explorer les nombreuses opportunités offertes par la RDC dans les secteurs du numérique, de l’agriculture, des infrastructures et villes durables, des énergies, des industries manufacturières, ainsi que dans l’exploitation et la transformation locale des ressources naturelles.

Ce forum illustre l’engagement de la RDC à renforcer ses relations avec la Chine et à attirer des investissements clés pour soutenir son développement économique.