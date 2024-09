Lancement des travaux de modernisation de l’avenue Jaccarandas à Goma

Ce vendredi 27 septembre , dans le quartier « Les Volcans » de Goma, au Nord-Kivu, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’avenue Jaccarandas. Longue de 375 mètres, cette artère stratégique fait désormais l’objet de travaux de modernisation, lancés par David Kamuha, conseiller principal du gouverneur de province en charge de la Reconstruction et des infrastructures.

« La modernisation de cette avenue n’est pas un acte isolé. Elle s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des rues et avenues longeant la frontière qui sépare la RDC du Rwanda », a souligné David Kamuha lors de la cérémonie d’inauguration. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de revitalisation urbaine, visant à améliorer les infrastructures locales, renforcer la mobilité et offrir aux habitants de Goma des conditions de vie meilleures.

Ces travaux, menés sous l’égide du gouvernement provincial, représentent un pas significatif vers la modernisation des quartiers frontaliers de Goma, un enjeu stratégique pour le développement économique et la sécurité de cette zone sensible de la République démocratique du Congo.