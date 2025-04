Lancement de l’APS Global Physics Summit à l’Université de Kinshasa

La Ministre d’État, Ministre de l’Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a donné, ce mardi 1er avril 2025, le coup d’envoi de l’APS Global Physics Summit à la Faculté des sciences de l’Université de Kinshasa (Unikin).

Dans son discours d’ouverture, elle a insisté sur l’importance d’une science connectée aux réalités locales :

Énergies renouvelables : comment les exploiter pour électrifier les villages et protéger l’environnement ?

Mathématiques et sciences des données : comment optimiser la gestion urbaine de Kinshasa et d’autres grandes villes ?

Elle a souligné que ces interrogations doivent guider les recherches scientifiques, les collaborations internationales et les politiques publiques.

Ce sommet, qui réunit des chercheurs, enseignants et experts du monde entier, vise à renforcer la place de la science et de l’innovation en RDC à travers un échange de connaissances et des projets concrets.