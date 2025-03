Lancement de la vulgarisation des textes sur les comités de sécurité à Matadi

Le Vice-Premier Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani, a officiellement lancé ce mardi 11 mars 2025 à Matadi, dans le Kongo-Central, la vulgarisation des textes légaux régissant les Comités provinciaux et locaux de sécurité. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des arrêtés ministériels du 4 novembre 2024, qui précisent les mesures d’application du décret n°22/44 du 6 décembre 2022.

Les textes présentés détaillent la composition, le fonctionnement et les responsabilités des comités de sécurité. Leur objectif est de permettre une analyse approfondie des menaces sécuritaires au niveau local et d’adopter des solutions adaptées. « Cette réforme vise à garantir une meilleure coordination des actions de sécurité et une réponse efficace aux menaces », a déclaré Jacquemain Shabani.