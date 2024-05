Lancement de la semaine Russe à Kinshasa 

Jeudi à Kinshasa, une cérémonie marquante a eu lieu pour le lancement de la Semaine Russe en République Démocratique du Congo. Cet événement a également été le cadre de la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Université Russe de l’Amitié des Peuples « Patrice Emery Lumumba » et l’Université Libre de Kinshasa (ULK). La délégation russe, conduite par l’ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, M. Alexey Santebov, a été accueillie par le docteur Honoris causa Médard Bompoko Bokete, Président du conseil d’administration de l’ULK.

Dans son discours, Alexey Santebov a exprimé sa satisfaction : « Je suis très heureux du déroulement de la cérémonie d’ouverture de la Semaine Russe en République Démocratique du Congo, projet réalisé par l’Université de l’Amitié des Peuples ‘Patrice Emery Lumumba’. Ce partenariat, qui durera cinq ans, vise principalement l’apprentissage de la langue russe par les étudiants de l’Université Libre de Kinshasa (ULK). »

Du 23 au 30 mai, plusieurs conférences-débat seront organisées pour les étudiants de l’ULK. Ces conférences ont pour objectif de vulgariser la langue et la culture russes en RDC, de renforcer le partenariat entre la RDC et la Russie, et d’ouvrir des opportunités pour les deux parties.

Cet événement marque une étape importante dans les relations éducatives et culturelles entre les deux nations, promettant des bénéfices mutuels à long terme pour les étudiants et les institutions impliquées.