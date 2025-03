L’Allemagne suspend son aide au Rwanda après l’offensive du M23 en RDC

Après le Royaume-Uni et le Canada, l’Allemagne a annoncé le mardi 4 mars 2025 la suspension de ses nouvelles aides au Rwanda. Cette décision fait suite à l’offensive du groupe armé M23 dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Dans un communiqué, le ministère allemand de la Coopération a déclaré : « Nous allons suspendre de nouveaux engagements financiers ainsi que des rencontres de haut niveau avec Kigali et revoir la coopération existante avec le Rwanda. »

L’Allemagne condamne fermement l’offensive du M23, qu’elle qualifie de « violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC ». Dans un tweet, le ministère a précisé :

« Nous condamnons vivement les actions du Rwanda et du M23 dans l’est du Congo. La violation du cessez-le-feu et de la souveraineté de la RDC est inacceptable. L’Allemagne gèle ses nouveaux engagements financiers envers le Rwanda et réexamine sa coopération bilatérale en cours. »