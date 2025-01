L’Allemagne suspend son aide au développement au Rwanda face à la crise en RDC

Mardi 28 janvier, l’Allemagne a annoncé la suspension des discussions prévues avec le Rwanda sur son aide au développement. Cette décision, prise dans un contexte de violences persistantes à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), exige le retrait des forces rwandaises et de leurs alliés du M23, selon le ministère allemand du Développement et de la Coopération économique.

Les consultations gouvernementales, initialement programmées en février, ont été annulées. « Dans l’escalade actuelle, il ne peut pas y avoir de ‘business as usual’ », a déclaré un porte-parole du ministère. La reprise des discussions reste conditionnée à une désescalade immédiate et au retrait des forces rwandaises et du M23 de la région.

Un signal fort de Berlin

L’Allemagne, acteur clé dans l’aide humanitaire et le maintien de la paix, s’est également engagée à travailler avec d’autres donateurs pour coordonner une réponse commune. Deuxième contributeur au système des Nations Unies avec 6,7 milliards de dollars en 2021, Berlin a alloué en 2022 cinq milliards d’euros à la sécurité alimentaire, notamment via le Programme alimentaire mondial (PAM), et déployé 1 250 soldats pour des missions de paix.

Un contexte de tensions croissantes

Cette suspension intervient alors que la communauté internationale intensifie ses appels au retrait des troupes rwandaises et du M23, accusés de déstabiliser la région de l’est de la RDC. Les violences persistantes aggravent la crise humanitaire, avec des populations civiles prises au piège dans un conflit meurtrier.

En conditionnant son aide à un apaisement de la situation, l’Allemagne envoie un message clair : la coopération internationale ne peut se poursuivre sans respect des principes fondamentaux de paix et de sécurité.