La Vice-Ministre Gracia Yamba et l’Ambassadeur Chinois Zhao Bin Renforcent la Coopération RDC-Chine

La Vice-Ministre des Affaires Étrangères de la République Démocratique du Congo (RDC), Gracia Yamba, a tenu une rencontre stratégique avec l’Ambassadeur de Chine, Zhao Bin, ce mardi 24 septembre. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre la Chine et la RDC dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), un partenariat clé pour le développement des relations bilatérales.

Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé les différents domaines dans lesquels la Chine et la RDC pourraient approfondir leur collaboration. La coopération dans les infrastructures, l’économie, et l’éducation a été mise en avant, en plus des questions liées aux investissements chinois en RDC.

La Vice-Ministre Gracia Yamba a souligné l’importance de ce partenariat, qui ouvre des perspectives prometteuses pour le développement du pays. De son côté, l’Ambassadeur Zhao Bin a réaffirmé l’engagement de la Chine à soutenir les efforts de développement de la RDC, notamment à travers des projets concrets issus du Forum Sino-Africain.

Le Forum sur la Coopération Sino-Africaine, une plateforme de dialogue créée en 2000, vise à renforcer les liens entre la Chine et les pays africains dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, la santé, et l’énergie. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté commune des deux nations d’élargir leur partenariat dans des secteurs porteurs.