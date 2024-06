La Société nationale d’électricité signe un contrat de réhabilitation pour la centrale hydroélectrique d’Inga 1

La direction générale de la Société nationale d’électricité (Snel SA) a signé ce mardi a Kinshasa un contrat de réhabilitation du Groupe 6 (G16) de la centrale hydroélectrique d’Inga 1, située dans la province du Kongo Central en République démocratique du Congo. Ce contrat a été signé avec l’entreprise chinoise « China Gezhouba group company limited » (CGGC) et est financé par la Banque africaine de développement (BAD).

Le contrat de réhabilitation vise à moderniser le Groupe 6 de la centrale hydroélectrique d’Inga 1. Cette machine, qui n’a pas été réhabilitée depuis 1972, sera retirée du réseau et subira des travaux de modernisation afin de la rendre opérationnelle. Actuellement, 4 machines à Inga 1 (G11, G12, G14 et G15) ont déjà été réhabilitées, et avec la réhabilitation du Groupe 6, il y aura 5 machines sur 6 qui seront opérationnelles.

La signature de ce contrat de réhabilitation marque une étape importante dans la coopération entre la Société nationale d’électricité (Snel SA), l’entreprise chinoise CGGC et la Banque africaine de développement (BAD). Cette collaboration permettra de moderniser et de renforcer la capacité de production de la centrale hydroélectrique d’Inga 1, contribuant ainsi à l’amélioration de l’approvisionnement en électricité en République démocratique du Congo.

