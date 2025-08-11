Culture



EN CE MOMENT


La Semaine des Films Chinois à Kinshasa : Une fenêtre sur la culture et la coopération sino-congolaise

L’ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a présenté ce lundi la 3ᵉ édition de la Semaine…

Publié par Cynthiche PANDI
le: 11 août 2025

L’ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a présenté ce lundi la 3ᵉ édition de la Semaine des Films Chinois à Kinshasa. Lors d’une conférence de presse, il a qualifié le cinéma de véritable vitrine culturelle permettant de découvrir la tradition, le quotidien et la mentalité d’un peuple.

Selon lui, la diffusion de films chinois, variés et riches, aidera le public congolais à mieux comprendre la Chine d’aujourd’hui, ses réussites, ses défis, ainsi que la confiance croissante dans la coopération sino-congolaise.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Un partenariat culturel stratégique au cœur de Kinshasa

L’événement se déroule au Centre Culturel et Artistique, don du gouvernement chinois au peuple congolais. L’ambassadeur Zhao Bin a souligné que ce centre est devenu une plateforme majeure d’échanges culturels au Congo et aspire à devenir un pôle culturel régional en Afrique centrale.

Cette collaboration renforce non seulement les liens diplomatiques, mais soutient aussi le développement des talents artistiques locaux. L’ambassadeur a exprimé sa conviction que la coopération sino-congolaise bénéficiera aux artistes congolais, amplifiant ainsi l’échange culturel bilatéral.

Une tradition renouvelée pour une coopération durable

Cette troisième édition promet un succès à la hauteur des précédentes. Elle incarne une volonté commune de la Chine et du Congo de valoriser la culture à travers le cinéma, un média puissant pour rapprocher les peuples et renforcer les partenariats.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

La Semaine des Films Chinois à Kinshasa : Une fenêtre sur la culture et la coopération sino-congolaise

11 août 2025 Publié à 17h41

L’ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a présenté ce…

Savoir plus

Kigali rejette les accusations de massacres du rapport de l’ONU sur le M23

11 août 2025 Publié à 16h31

Le gouvernement rwandais a fermement rejeté, ce lundi 11 août 2025, le rapport…

Savoir plus

Hommage vibrant à Guy Kabombo Muadiamvita pour ses réformes aux FARDC

11 août 2025 Publié à 15h42

Ce lundi 11 août 2025, l’hôtel de la Défense a été le théâtre…

Savoir plus