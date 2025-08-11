La Semaine des Films Chinois à Kinshasa : Une fenêtre sur la culture et la coopération sino-congolaise

L’ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a présenté ce lundi la 3ᵉ édition de la Semaine des Films Chinois à Kinshasa. Lors d’une conférence de presse, il a qualifié le cinéma de véritable vitrine culturelle permettant de découvrir la tradition, le quotidien et la mentalité d’un peuple.

Selon lui, la diffusion de films chinois, variés et riches, aidera le public congolais à mieux comprendre la Chine d’aujourd’hui, ses réussites, ses défis, ainsi que la confiance croissante dans la coopération sino-congolaise.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un partenariat culturel stratégique au cœur de Kinshasa

L’événement se déroule au Centre Culturel et Artistique, don du gouvernement chinois au peuple congolais. L’ambassadeur Zhao Bin a souligné que ce centre est devenu une plateforme majeure d’échanges culturels au Congo et aspire à devenir un pôle culturel régional en Afrique centrale.

Cette collaboration renforce non seulement les liens diplomatiques, mais soutient aussi le développement des talents artistiques locaux. L’ambassadeur a exprimé sa conviction que la coopération sino-congolaise bénéficiera aux artistes congolais, amplifiant ainsi l’échange culturel bilatéral.

Une tradition renouvelée pour une coopération durable

Cette troisième édition promet un succès à la hauteur des précédentes. Elle incarne une volonté commune de la Chine et du Congo de valoriser la culture à travers le cinéma, un média puissant pour rapprocher les peuples et renforcer les partenariats.