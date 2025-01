La SADC en sommet d’urgence face à l’escalade de la guerre à l’Est

Alors que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC) se dégrade, les chefs d’État de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) se réuniront ce vendredi 31 janvier à Harare, au Zimbabwe. L’objectif : décider de l’avenir de la mission militaire SAMIDRC, déployée pour contrer l’avancée des rebelles du M23 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Une mission sous tension

Depuis l’intensification des combats près de Goma, la force multinationale de la SADC – composée de troupes sud-africaines, tanzaniennes et malawites – fait face à une critique de la situation. L’Afrique du Sud a déjà perdu trois soldats, tandis que le Malawi déplore trois morts. Les contingents présents dans la région sont en difficulté, notamment dans les bases de Goma et Sake, où les combats font rage.

Une guerre des mots entre Kigali et Pretoria

Le Rwanda, accusé par plusieurs rapports de l’ONU de soutenir activement le M23, a vivement évoqué la présence de la SADC en RDC. Kigali accuse ce contingent de ne pas être une force neutre, mais de combattre aux côtés de groupes armés comme les FDLR. Une accusation que l’Afrique du Sud rejette fermement.

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a annoncé avoir échangé avec son homologue rwandais le jeudi 30 janvier, affirmant que les deux pays sont disposés à explorer une solution diplomatique. Pourtant, les tensions restent vives. Sur les réseaux sociaux, le président rwandais Paul Kagame a directement interpellé son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, alimentant encore plus les crispations entre les deux nations.

Vers une coalition SADC – EAC ?

Face à cette escalade, la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) envisage de convoquer un sommet conjoint avec la SADC dans les prochains jours. Cette initiative viserait à coordonner les efforts des États de la région et à trouver un enjeu à cette crise qui menace de s’étendre.

Dans ce contexte explosif, la réunion de Harare sera déterminante pour l’avenir de l’engagement de la SADC en RDC et pour la gestion de ce conflit régional de plus en plus complexe.