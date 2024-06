La République Démocratique du Congo signe une lettre d’intention pour la construction d’un corridor africain n°6

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a franchi une étape cruciale dans le développement de ses infrastructures routières. Ce jeudi 6 juin, une lettre d’intention a été signée pour la construction du corridor africain n°6, qui reliera les villes d’Akula, Gemena, Zongo et Bangui.

Ce projet ambitieux comprend également la construction de ponts reliant la RDC à la République centrafricaine (RCA). La signature de cette lettre d’intention a été réalisée par le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, et le ministre sortant des finances, Nicolas Kazadi, avec le soutien de l’ambassadeur de l’Union européenne en RDC ainsi que celui de la France, au siège de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Ces infrastructures routières joueront un rôle majeur dans le désenclavement de l’espace grand Équateur et favoriseront le développement d’autres secteurs économiques, notamment l’agriculture. En effet, malgré son potentiel agricole important, l’espace grand Équateur demeure l’un des moins enclavés du pays, en raison du manque d’infrastructures routières adéquates.

La réalisation de ce corridor africain, long de 400 km, aura un impact significatif sur le secteur agricole en facilitant le transport des produits et en stimulant les échanges commerciaux entre la RDC et la RCA. Ce projet illustre l’engagement du gouvernement congolais à promouvoir le développement économique et à renforcer les liens avec ses pays voisins.