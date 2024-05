La RDC : Un pays d’opportunités à la conférence OCDE sur les chaînes d’approvisionnement en Minerais

En marge de la 17e édition de la conférence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE-GIRL) sur les chaînes d’approvisionnement en minerais responsables, qui se tient à Paris du 21 au 24 mai 2024, la République Démocratique du Congo (RDC) est représentée par le Cadastre Minier (CAMI). À cette occasion, la RDC a été mise en avant comme un « Pays d’opportunités face aux défis économiques ».

La RDC : Pays d’Opportunités

Jacques Muyumba Ndubula, Directeur Général Adjoint du CAMI, a participé activement aux discussions de la session matinale consacrée aux partenaires de la RDC. Le thème principal était « RDC, pays d’opportunités face aux défis de la transition énergétique ».

Quatre panels ont marqué cette première journée, abordant des sujets cruciaux comme l’approvisionnement responsable des minerais dans le contexte de la transition énergétique, les opportunités de partenariats public-privé pour stimuler l’investissement et l’innovation technologique, la formalisation du secteur artisanal, et les politiques visant à protéger les droits des communautés locales. Les discussions ont également porté sur la contribution du secteur minier au développement intégral de la RDC.

La RDC possède un potentiel considérable en énergies renouvelables, notamment solaire, éolien et hydroélectrique. Conformément à ses engagements nationaux déterminés (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris, le gouvernement s’est engagé à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. La transition énergétique en RDC repose sur trois piliers : l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction de la consommation d’énergie par la sobriété, et la production d’énergies renouvelables et durables.