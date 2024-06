La RDC tient en échec le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont affronté hier les Lions de la Teranga, jeudi 6 juin, au stade Me Abdoulaye Wade de Dakar au Sénégal. La rencontre s’est soldée par un match nul (1-1), marquant une belle performance pour la RDC lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Suite à ce résultat, le futur ministre des Sports, Didier Budimbu Ntubuanga, a exprimé son soutien sur les réseaux sociaux. Il a tweeté : « Mes vœux de soutien et d’encouragement aux leopards. Qualifier la RDC à la Coupe du Monde est notre objectif commun. Continuez à donner le meilleur de vous-même. Vous avez été braves jusqu’au bout. Bravo F. Mayele pour le but « .

Le match a été marqué par une égalisation spectaculaire de Fiston Mayelé à cinq minutes de la fin. Nicolas Jackson, malgré une performance notable, a manqué une occasion cruciale de doubler la mise pour le Sénégal à la 83e minute, sa frappe échouant sur le poteau. Deux minutes plus tard, Fiston Mayelé, tout juste entré en jeu, a saisi sa première opportunité pour remettre les compteurs à zéro, répondant ainsi à l’ouverture du score d’Ismaïla Sarr en fin de première période (45+3).

Ce choc du groupe B, opposant le Sénégal, favori et ancien champion d’Afrique, à la RDC, outsider et quatrième de la dernière CAN, n’a pas atteint des sommets en termes de spectacle, mais a été riche en tension et en duels serrés. Pour son 100e match à la tête du Sénégal, Aliou Cissé aurait sans doute préféré une victoire, mais l’absence de Sadio Mané a pesé lourd sur la capacité des Lions à dominer véritablement les Léopards. Malgré une formation offensive, les Sénégalais ont peiné à concrétiser leurs occasions face à une RDC déterminée.

Cette performance de la RDC, marquée par la bravoure et la détermination, renforce leur ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Le soutien du ministre des Sports témoigne de l’engagement du gouvernement à encourager et à soutenir les Léopards dans cette quête.