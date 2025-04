La RDC sur la voie de la transformation : La Première ministre Judith Suminwa dévoile des opportunités d’investissement à Abu Dhabi

Abu Dhabi, 2025 – La Première ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa, accompagnée du vice-Premier ministre du Plan, Guylain Nyembo, a pris la parole lors du Congrès annuel sur l’investissement (AIM) 2025 qui s’est tenu à Abu Dhabi, mardi. Cet événement majeur a été l’occasion pour les représentants du gouvernement congolais de mettre en lumière les nombreuses opportunités d’investissement que la RDC offre.

Suminwa a souligné l’engagement du pays à offrir un environnement propice aux affaires, marqué par une procédure simplifiée et un accompagnement technique adapté aux investisseurs. « Nous vous invitons à saisir les opportunités d’agir dans cette transformation. La RDC mise sur l’innovation, la diversification de son économie et une coopération gagnant-gagnant avec des partenaires engagés et visionnaires », a-t-elle déclaré.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Elle a également rappelé que la volonté politique de garantir un cadre sécurisant est au cœur de la stratégie de la RDC pour attirer les investisseurs internationaux. Cette approche ambitieuse vise à promouvoir la croissance économique du pays tout en favorisant des partenariats durables et bénéfiques pour toutes les parties prenantes.