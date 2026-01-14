La RDC lance son grand rêve : la CAN 2029

Sur le plateau de la RTNC, devant les caméras de la télévision nationale, le ministre des Sports a prononcé une phrase qui résonne comme une promesse, un défi et un rêve à construire. « Nous voulons absolument organiser la CAN en 2029. » Par ces mots, Didier Budimbu a officiellement jeté la RDC dans la course pour accueillir la plus grande fête du football africain.

La RDC n’en est pas à son premier coup d’essai. Mais cette fois, l’ambition semble portée par une stratégie claire et un calendrier précis. Le ministre l’a reconnu : le chemin vers la Coupe d’Afrique des Nations est pavé de stades à construire, de routes à bitumer et d’hôtels à bâtir. « Il faut six stades viables et les infrastructures hôtelières autour », a-t-il rappelé, énumérant les exigences de la CAF.

Une ambition réaliste et structurée

Face à l’ampleur de la tâche, Didier Budimbu a adopté un ton à la fois ambitieux et réaliste. « On ne peut pas construire des routes et des stades en 24 heures », a-t-il souligné. L’échéance de 2029 prend tout son sens : elle n’est pas un caprice, mais un horizon. Cinq années pour transformer une ambition en chantiers, puis en béton et en gazon.

Derrière cette candidature, il y a plus qu’une simple compétition. C’est un projet de nation. Un levier pour forger un héritage : moderniser les villes, dynamiser l’économie et insuffler une fierté durable. Pour un pays au potentiel footballistique immense, organiser la CAN serait un retour aux sources, un hommage aux légendes passées et un tremplin pour les futures.

La course ne fait que commencer

Mais la RDC devra convaincre. D’autres nations convoitent également l’organisation de l’édition 2029. Le pays doit bâtir les infrastructures nécessaires et présenter un dossier solide. Sa vision devra démontrer que c’est sur ses terres que le continent doit célébrer son football.

Le coup d’envoi est donné. La partie la plus difficile commence maintenant : transformer les mots prononcés à la télévision en réalités concrètes sur le terrain. L’histoire dira si, en 2029, le continent entier chantera dans les stades congolais.