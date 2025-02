La RDC interdit le survol de son espace aérien aux avions rwandais

Les autorités aéronautiques de la République démocratique du Congo ont pris une décision ferme : interdire le survol et l’atterrissage de tout aéronef immatriculé au Rwanda ou basé dans ce pays. Cette mesure, révélée par l’Agence congolaise de presse (ACP) ce mardi 11 février, intervient en réaction à la guerre d’agression qui a fait 3 000 morts en seulement quatre jours à Goma.

Selon une note officielle relayée par l’ACP, cette interdiction concerne aussi bien les avions civils que d’État. « Interdiction formelle de survol et d’atterrissage sur le territoire de la République démocratique du Congo pour tout aéronef civil et d’État immatriculé au Rwanda ou ceux immatriculés ailleurs implantés au Rwanda. Cause : situation d’insécurité due au conflit armé », précise le document.

Depuis plusieurs mois, l’Est du pays subit une grave crise sécuritaire attribuée à l’agression du Rwanda via le mouvement rebelle du M23. Actuellement, plusieurs localités du Nord-Kivu, dont la ville stratégique de Goma, sont sous occupation rebelle avec l’appui prise de l’armée rwandaise. Cette interdiction aérienne marque un nouvel épisode dans les tensions croissantes entre Kinshasa et Kigali.