La RDC face au Rwanda : Ouverture du procès historique à la Cour Africaine des Droits de l’Homme

Le 12 février 2025, un procès historique s’ouvre à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples à Arusha, en Tanzanie. La RDC accuse le Rwanda de crimes graves. Le procès découle d’une plainte déposée par le gouvernement congolais en 2023.

Le contexte du procès :

La RDC cherche justice pour les agressions, les pillages et les massacres qui se sont produits sur son sol pendant plusieurs décennies. Le Rwanda et son régime, en place depuis plus de 30 ans, sont directement accusés. Les attaques de l’armée rwandaise, sous le label M23, ont exacerbé les tensions, surtout au Nord-Kivu.

L’annonce de Samuel Mbemba :

Le vice-ministre congolais de la justice, Samuel Mbemba, a annoncé ce procès lors d’une conférence de presse ce jeudi. Il a précisé que le gouvernement congolais est déterminé à obtenir la condamnation du Rwanda. Il sera accompagné par des ONG des droits de l’homme qui collectent des preuves sur le terrain.

L’implication des ONG :

« Les ONG rencontrent les victimes et les témoins pour recueillir leurs témoignages. Elles se rendent à Arusha pour soutenir la cause », a déclaré Samuel Mbemba. Ces organisations jouent un rôle clé dans la préparation du procès.

Les étapes du processus :

La première étape sera de déterminer si la Cour peut accepter la plainte de la RDC et si elle est compétente pour juger ce dossier. Ensuite, le procès entamera l’instruction sur le fond. À ce moment-là, les preuves des crimes seront présentées à la Cour.

L’appel aux Congolais :

Samuel Mbemba a également appelé les Congolais à répondre à l’appel de la Cour Pénale Internationale (CPI). Celle-ci a ouvert une enquête sur les crimes présumés dans l’Est du pays, notamment au Nord-Kivu. Le procureur de la CPI demande des informations sur les crimes depuis janvier 2022.

Contexte des crimes au Nord-Kivu :

Les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 ont fait au moins 3 000 victimes, selon l’ONU. Ces crimes sont au cœur de l’enquête menée par la CPI.

Ce procès contre le Rwanda représente un tournant crucial dans la quête de justice pour la RDC. Il pourrait aussi avoir des conséquences sur les relations entre les deux pays dans les années à venir.