La RDC Face à un Génocide Économique Oublié

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré, ce lundi 31 mars 2025, la table ronde du GENOCOST au Centre culturel international de Kinshasa. Cette initiative vise à reconnaître un génocide économique ignoré, perpétré à travers le pillage des richesses et les massacres de masse en République Démocratique du Congo (RDC).

Une Exposition Choc pour Réveiller les Consciences

Avant l’ouverture officielle, le couple présidentiel, Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru, a exploré une exposition retraçant ces tragédies. Les crimes documentés s’étendent de Makobola à Kishishe, en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et Mwenga. L’objectif est clair : montrer l’ampleur des exactions et sensibiliser l’opinion publique.

Un Programme pour Graver Cette Histoire dans la Mémoire Collective

Les organisateurs, CIA-VAR et FONAREV, ont détaillé un plan d’action concret :

• Inscrire ces événements dans les programmes scolaires et universitaires • Intégrer cette réalité dans les médias et les discours officiels • Créer un langage commun favorisant une prise de conscience collective

Cette approche vise à préserver la mémoire des victimes et à promouvoir une culture de paix.

Un Engagement Présidentiel pour la Vérité et la Justice

Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à s’approprier cette histoire. Il a aussi annoncé la création d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les pertes humaines et économiques causées par ces crimes de masse. L’objectif est de chiffrer ces préjudices et d’ouvrir la voie à une reconnaissance officielle.

Un Bilan Accablant Passé Sous Silence

Depuis 30 ans, la RDC subit un génocide motivé par des intérêts économiques. Les chiffres sont alarmants :

• 10 millions de morts • 6 millions de déplacés internes • 27 millions de personnes en situation critique, principalement des femmes et des enfants • Plus de 200 fosses communes recensées dans le Grand Kivu

Malgré l’ampleur de ces crimes, la communauté internationale est restée silencieuse.

Un Premier Pas Vers la Justice et la Réparation

Le lancement du GENOCOST marque une étape cruciale. La RDC s’engage dans un travail de mémoire et de justice. Cette table ronde ouvre la voie à des actions concrètes pour que ces crimes ne tombent pas dans l’oubli et que leurs responsables soient jugés.

Une Étape Clé pour la Mémoire et la Justice en RDC

Avec le lancement du GENOCOST, la RDC franchit une nouvelle étape vers la reconnaissance de ces crimes. Ce travail de mémoire et d’enquête s’inscrit dans une volonté plus large de réconciliation nationale, de justice et de développement durable.

Cette initiative ouvre la voie à des actions concrètes pour que les victimes ne soient plus oubliées et que les crimes ne restent pas impunis.