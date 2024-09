La RCA s’inspire de la RDC pour ses élections

Le mercredi à la Cité de l’Union africaine, le Président Félix Tshisekedi a reçu un message officiel de son homologue Faustin-Archange Touadera, Président de la République centrafricaine (RCA). C’est Bruno Yapande, ministre centrafricain de l’Administration du territoire, qui a transmis ce message en tant qu’émissaire du Président Touadera.

La République centrafricaine, qui s’apprête à organiser des élections à la fin de l’année, souhaite s’inspirer de l’expérience de la République démocratique du Congo (RDC) pour garantir la réussite de son processus électoral. Selon Yapande, l’exemple congolais en matière de démocratie et de gestion électorale constitue une référence pour la RCA.

Au-delà des enjeux électoraux, la rencontre a également permis d’aborder des questions liées à la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, et du renforcement des principes démocratiques. Cette visite marque ainsi un pas de plus dans le rapprochement entre Kinshasa et Bangui.