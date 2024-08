La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka discute des projets énergétiques pour l’Est de la RDC avec MYHYDRO

Le 27 août 2024, la Première Ministre de la République Démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a tenu une réunion stratégique avec Paul Hinks, Directeur Général de MYHYDRO. Elle était accompagnée des Ministres des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, et des Ressources hydrauliques et de l’électricité, Teddy Lwamba. Les discussions ont porté sur deux projets majeurs : la conversion du gaz du lac Kivu en électricité et l’installation de 33 microbarrages hydroélectriques à travers le pays.

Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche visant à réduire la fracture énergétique qui affecte particulièrement l’Est de la RDC, une région où l’accès à l’électricité reste limité. En renforçant les infrastructures énergétiques, le Gouvernement espère non seulement améliorer les conditions de vie des populations locales, mais aussi attirer davantage d’investissements pour le développement économique de la région.

Le Gouvernement réaffirme par ailleurs son engagement en faveur d’une gestion durable de ses ressources naturelles, un aspect essentiel pour le succès à long terme de ces projets.