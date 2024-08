La Première Ministre Judith Suminwa inaugure la 2e édition du Forum du Génie scientifique congolais

Le 26 août 2024, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement inauguré la 2e édition du Forum du Génie scientifique congolais au Palais du Peuple. Cet événement, placé sous l’égide du Ministère de la Recherche Scientifique, a pour objectif de promouvoir les innovations « made in Congo » et d’intégrer les talents congolais dans le développement socio-économique de la République Démocratique du Congo (RDC).

Lors de son allocution, Judith Suminwa a lancé un appel aux services publics pour qu’ils privilégient le génie congolais dans tous les domaines d’activité. Elle a insisté sur l’importance de placer la recherche et l’innovation technologique au cœur des programmes nationaux, soulignant que ces éléments sont essentiels pour propulser le pays vers un avenir plus prospère.

Le Forum réunit 450 chercheurs et innovateurs venus de Kinshasa, des provinces de l’intérieur du pays, ainsi que de la diaspora. Durant l’événement, 50 projets parmi les meilleurs seront sélectionnés et primés, avec pour objectif de les intégrer dans l’économie congolaise. Cette initiative témoigne de l’engagement fort du gouvernement congolais à faire de l’innovation un levier du progrès social et économique.