La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi reçoit un don d’équipements médicaux de CEMIC SARL

Hier, lundi 3 juin 2024, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a eu l’honneur de recevoir un don significatif d’équipements médicaux de la part de la société Congo Environment and Mining Consulting (CEMIC SARL).

Ce don comprend un appareil d’échographie cardiaque et abdominale, un appareil de dialyse et un appareil d’endoscopie digestive. Ces équipements sont destinés à améliorer les capacités de diagnostic et de traitement dans les établissements de santé sélectionnés par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, contribuant ainsi à sauver des vies et à rehausser la qualité des soins en République Démocratique du Congo (RDC).

Madame Denise Nyakeru Tshisekedi a exprimé sa gratitude en ces termes : « Vous serez content de ce qu’on en fera. Nous veillerons à ce que ces appareils soient utilisés comme il faut dans les centres où ils seront affectés. »

Cette collaboration entre la Fondation et CEMIC SARL démontre leur engagement commun envers le bien-être de la population congolaise, en unissant leurs efforts pour renforcer le système de santé du pays.