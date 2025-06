La Belgique mise sur le cacao congolais : un partenariat stratégique pour booster l’économie de la RDC

La Belgique a réaffirmé, ce lundi 5 août 2025, son soutien à la République démocratique du Congo (RDC) pour renforcer sa diplomatie commerciale. Le secteur du cacao, jugé stratégique, est au cœur de cette coopération.

Lors d’une rencontre à Kinshasa entre l’ambassadrice Roxane de Bilderling et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, plusieurs axes de collaboration ont été définis. La priorité ? Aider les producteurs de l’Est du pays à respecter les normes européennes.

Soutien technique et transformation locale

L’ambassadrice belge a annoncé un appui technique ciblé pour améliorer la qualité du cacao congolais. Objectif : garantir sa conformité avec les exigences du marché européen.

Mais la Belgique ne s’arrête pas là. Elle souhaite encourager le développement de chaînes de valeur locales, notamment par la création d’unités de transformation sur place. Le but : produire du chocolat congolais directement sur le sol national, et ainsi capter davantage de valeur ajoutée.

Un commerce plus fluide et digitalisé

La coopération belgo-congolaise s’étend aussi à la facilitation du commerce transfrontalier. Des postes frontières à arrêt unique seront mis en place dans le cadre du Régime Commercial Simplifié (RECOS). Cela permettra de fluidifier les échanges dans la région.

Par ailleurs, la Belgique prévoit de soutenir la digitalisation des procédures d’import-export via la plateforme SEGUCE. Un pas de plus vers un commerce moderne et efficace.