La BAD organise un débat sur l’IA, la blockchain et l’IoT pour le développement de l’Afrique

Publié par Cyntiche PANDI
le: 3 février 2026
BAD
© BAD

La Banque Africaine de Développement (BAD) prépare un événement stratégique pour l’avenir numérique du continent. Le mardi 24 février 2026, de 14h à 16h GMT, elle organisera un débat virtuel de haut niveau sur l’intégration des technologies émergentes dans les stratégies de développement africaines.

Inscrit dans la série « Leading-Edge Insights », ce panel se concentrera sur le trio technologique qui pourrait transformer l’Afrique : la blockchain, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT). L’objectif est d’explorer comment ces outils peuvent stimuler l’innovation et renforcer la gouvernance sur le continent.

Des experts internationaux au rendez-vous

L’événement réunira des spécialistes de renom, dont Michelle Fortune, experte en politiques d’innovation technologique, et Prema Chandrashekhar, analyste influente des systèmes de gouvernance numérique. Les échanges seront diffusés avec interprétation simultanée en français et en anglais pour toucher un public large.

Applications concrètes pour des défis structurels

La BAD met en avant des applications concrètes :

  • La blockchain pour la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles ou la certification des diplômes.

  • L’IA pour l’optimisation énergétique et le diagnostic médical à distance.

  • L’IoT pour la gestion des villes intelligentes et des infrastructures via la collecte de données en temps réel.

Le débat intervient dans un contexte de croissance numérique rapide – près de 500 millions d’internautes en 2025 – mais aussi de disparités persistantes en matière d’accès et de compétences.

Cet éclaircissement promet d’identifier les leviers à actionner pour que l’Afrique tire pleinement parti de la révolution technologique, en misant sur une croissance innovante, transparente et équitable.

