KoBold Metals et AVZ s’unissent pour transformer le gisement de lithium de Manono

KoBold Metals et AVZ Minerals ont annoncé un partenariat stratégique pour développer le gisement de lithium de Manono, en République Démocratique du Congo (RDC). Cette collaboration dépasse le simple enjeu minier. Elle vise à renforcer la stabilité, créer des emplois et stimuler l’économie locale, tout en répondant à la demande mondiale croissante en lithium, élément clé de la transition énergétique.

Le projet repose sur un cadre commercial innovant, avec la cession par AVZ de sa participation à KoBold Metals à sa juste valeur. Cette opération devrait attirer plus d’un milliard de dollars d’investissements, accélérant ainsi l’industrialisation du site et son intégration dans les chaînes d’approvisionnement occidentales en matières premières stratégiques.

Les deux entreprises se sont également engagées à créer des milliers d’emplois durables en RDC, avec un accent sur la formation professionnelle et le développement des compétences locales. Leur ambition est de faire de Manono un modèle d’exploitation minière responsable et une source de prospérité partagée.

Engagement pour la paix et la stabilité

En plus des avantages économiques, KoBold et AVZ veulent jouer un rôle actif dans les efforts de stabilisation de l’Est congolais. Leur partenariat inclut une collaboration étroite avec les autorités locales, les partenaires internationaux – y compris le gouvernement américain – et les institutions de développement.

Dans un geste de bonne volonté, AVZ a proposé de suspendre temporairement la procédure d’arbitrage auprès du CIRDI pour faciliter les négociations.

Une vision à long terme pour la RDC

Pour les dirigeants des deux entreprises, ce projet dépasse la simple logique de profit. Ils le voient comme un engagement à long terme pour la paix et la prospérité en RDC. « Le projet Manono incarne notre vision commune pour un avenir meilleur pour la RDC », ont-ils déclaré.

Ce partenariat pourrait transformer la RDC en acteur clé de la transition énergétique mondiale, tout en offrant une opportunité unique de reconstruction économique et sociale dans une région historiquement fragilisée.