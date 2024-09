Kinshasa s’illumine pour la 5ème édition du salon des études supérieures

La Halle de la Gombe à Kinshasa a été le théâtre d’un événement marquant avec la première conférence de la 5ème édition du salon des études supérieures et universitaires en France, réunissant futurs étudiants congolais et acteurs de l’éducation. Justine Martin, de l’ambassade de France en RDC, a souligné l’accueil de plus de 188 400 étudiants africains, dont 2 800 de la RDC, et les nombreuses opportunités de formation offertes par la France.

L’ambassadeur de France, Rémi Maréchaux, a évoqué des projets innovants, comme la création d’un institut régional de la mode à Kinshasa, visant à soutenir l’entrepreneuriat dans les industries culturelles. Il a également rappelé l’importance de l’éducation comme levier de transformation pour la RDC, citant Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Ce salon, qui se déroule les 27 et 28 septembre, offre aux étudiants les clés pour réussir leur parcours académique, tant en RDC qu’en France.