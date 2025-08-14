Kinshasa reçoit un appui stratégique américain pour contrer les urgences de santé

À Kinshasa, le Centre des opérations des urgences de santé publique (COUSP) et l’Institut national de santé publique (INSP) ont reçu ce jeudi des matériels numériques de surveillance offerts par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Cette dotation illustre la solidité du partenariat RDC-USA dans le domaine de la santé publique.

Pour le docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l’INSP, cette remise est une « cérémonie hautement significative » :

« Elle traduit l’excellence de la collaboration entre la RDC et les États-Unis, notamment à travers les appuis multiformes dans la gestion des urgences de santé publique. Votre présence témoigne de votre volonté de renforcer nos systèmes de surveillance, de préparation et de réponse aux épidémies. »

Le docteur Christian Ngandu, coordonnateur du COUSP, a salué l’appui américain dans la riposte à la rougeole, à l’épidémie de Mpox (variole du singe), aux inondations dans quatre provinces, ainsi qu’aux luttes contre l’anthrax et le choléra. Grâce à ce soutien, la RDC peut mener des tests rapides, renforcer la vaccination et améliorer la gestion des alertes sanitaires.

De son côté, l’ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlyn, a réaffirmé l’engagement de Washington :

« Notre partenariat avec l’INSP et le centre d’urgence est essentiel. Les États-Unis ont été un partenaire précieux dès le début et continueront de l’être. Les résultats obtenus sont impressionnants, même si beaucoup reste à faire. »

Cette collaboration stratégique vise à améliorer la détection précoce des menaces sanitaires et à renforcer la capacité de riposte à travers tout le territoire congolais.