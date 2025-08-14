Les États-Unis offrent plus de 550.000 USD d’équipements pour renforcer la surveillance sanitaire

Jeudi, au Centre des opérations des urgences de santé publique (COSUP) à Kinshasa, la République démocratique du Congo recevra un important don des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Cette remise officielle d’équipements et de matériels numériques de surveillance, d’une valeur de 554.000 dollars américains, vise à moderniser le système de santé et à renforcer les capacités épidémiologiques, tant au niveau national que provincial.

Un partenariat pour moderniser la réponse aux épidémies

Selon le communiqué de presse annonçant l’événement, ces outils serviront à améliorer la collecte, l’analyse et la transmission des données sanitaires. L’objectif principal est de renforcer la surveillance sanitaire en RDC, notamment face à la menace persistante du Mpox. Grâce à cet appui, le COSUP pourra réagir plus rapidement et coordonner efficacement la riposte lors des urgences de santé publique.

Un geste qui renforce la coopération RDC–USA

Ce soutien illustre l’engagement des États-Unis dans la lutte contre les épidémies en Afrique centrale. En misant sur des solutions numériques de pointe, les CDC contribuent à la prévention, à la détection précoce et au contrôle des maladies. Pour la RDC, ce partenariat représente une étape clé vers un système de santé plus résilient et capable d’anticiper les crises sanitaires.