Kinshasa : La jeunesse mobilisée contre la corruption et pour le patriotisme

Lundi, au Centre culturel d’Afrique centrale , sur le boulevard Triomphal , plusieurs jeunes se sont réunis pour le lancement d’une campagne de sensibilisation sur le patriotisme et la lutte contre la corruption. Organisée par l’Inspection générale des finances (IGF) et le Ministère de la Jeunesse , cette initiative vise à mobiliser la jeunesse congolaise face aux défis du détournement des fonds publics, un fléau qui traverse le développement du pays.

Une jeunesse, pilier du développement national

Dans son discours, Sylvain Kaninda Miteu , conseiller politique de la plateforme « Amour du prochain de la patrie du Congo » (APPC) , a souligné l’urgence d’une prise de conscience collective :

« Le détournement se fait comme s’il y avait une concurrence dans plusieurs secteurs de la République, ce qui freine l’avancement du développement de notre pays. La jeunesse est le pilier le plus important du développement. Nous devons éviter de détourner les biens publics et nous unir pour soutenir nos FARDC tout en œuvrant pour la vision du Chef de l’État, Félix Tshisekedi. »

Une mobilisation nécessaire pour un avenir meilleur

Cette campagne, menée en collaboration avec plusieurs ministres , a mis en avant l’importance d’un engagement citoyen actif. La jeunesse congolaise , moteur du développement, est appelée à intégrer l’intégrité et le patriotisme pour bâtir un Congo plus prospère et stable .

Alors que le pays fait face aux défis économiques et sécuritaires , cet appel à la responsabilité collective résonne comme un message fort pour une nation tournée vers un avenir meilleur.