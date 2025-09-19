Kim-Box : une logette électrique intelligente 100% congolaise pour révolutionner l’accès à l’énergie

La société Kim Engineering a lancé la Kim-Box, une logette électrique intelligente conçue et fabriquée en République Démocratique du Congo. Cette innovation, présentée en présence du ministre Aimé Sakombi Molendo au nom de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, pourrait transformer la gestion de l’électricité en RDC.

Une technologie pour gérer et sécuriser l’énergie

La Kim-Box ne se limite pas à un simple boîtier. Elle permet aux ménages et aux entreprises de contrôler leur consommation à distance grâce à une application mobile. De plus, elle protège les utilisateurs contre les déséquilibres de phases et les accidents domestiques. Ainsi, elle répond à deux défis majeurs : la sécurité et la maîtrise de l’énergie.

Le génie congolais mis en lumière

Bien plus qu’un produit, la Kim-Box illustre le potentiel de l’ingénierie locale. Sa création par de jeunes Congolais – dont plusieurs femmes issues des filières scientifiques (STEM) – prouve que le pays peut apporter des solutions adaptées à ses besoins.

Le gouvernement l’inscrit directement dans le 4ᵉ pilier du Plan d’Action du Gouvernement (PAG), qui promeut l’entrepreneuriat des jeunes. « Cette invention s’aligne avec notre vision de bâtir des villes toujours allumées », a déclaré le ministre Sakombi, appelant à soutenir sa production et sa distribution.

Une réponse concrète aux coupures

Dans un pays où l’électricité fiable reste rare, la Kim-Box offre une solution locale et pratique. Elle réduit les risques de pannes, optimise la distribution et pourrait même faire baisser la facture énergétique.

Quelques semaines après sa présentation à la Primature, le prototype est devenu réalité. Cela prouve que l’innovation congolaise peut passer rapidement du concept au produit, dès lors qu’elle bénéficie d’un appui politique fort.

Désormais, le défi reste l’industrialisation et le déploiement à grande échelle. Si elle réussit, la Kim-Box deviendra un symbole de résilience et d’ingéniosité pour une RDC qui s’éclaire par elle-même.