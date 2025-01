Kikwit : Les Étudiants s’engagent pour la Défense du Congo et dénoncent l’Agression Rwandaise

Le mercredi 29 janvier, des étudiants de la ville de Kikwit, située dans la province du Kwilu, ont exprimé leur détermination à rejoindre les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) pour défendre leur pays contre l’agression des rebelles du M23. , soutenu par le Rwanda.

À l’issue d’une marche pacifique organisée pour protester contre l’attaque de la RDC, notamment la prise de la ville de Goma au Nord-Kivu, ces jeunes se sont dits prêts non seulement à s’enrôler aux côtés des FARDC, mais aussi à mobiliser des fonds pour soutenir financièrement les soldats congolais et leurs alliés.

Le cortège, partie de la place « Monument », a traversé le boulevard national, avant de se terminer à la tribune centrale. Les étudiants ont exprimé leur colère face à l’attaque rwandaise et ont réaffirmé leur soutien total au président de la République, saluant ses efforts pour préserver l’intégrité du pays.

Dans leur déclaration, ces étudiants ont fait savoir : « Nous, étudiants de Kikwit, sommes prêts à rejoindre l’armée. Nous dénonçons l’agression du Rwanda et apportons notre soutien indéfectible au président de la République, pour ses actions visant à défendre notre souveraineté. Nous nous solidarisons avec nos vaillants soldats, qui, avec courage et résilience, luttent pour repousser l’ennemi responsable de massacres et de destructions dans notre pays. »

En plus de cet engagement, ils ont réclamé des sanctions sévères contre les responsables des détournements de fonds destinés aux FARDC, dénonçant ainsi toute forme de corruption dans le financement des opérationsmilitaires.