Le Service national (SN) a entamé un important projet de modernisation du site de Kasese, situé dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC). L’annonce a été faite à travers une vidéo diffusée ce jeudi.

Au-delà de sa mission principale, qui reste la culture du maïs, le Service national s’illustre par de nouvelles réalisations. Il a construit une aérogare flambant neuve, un hôpital ultramoderne, ainsi que des écoles et routes pour renforcer l’accès aux services de base.

Ce projet s’inscrit dans une vision plus large de développement intégré. Le SN est un organe paramilitaire chargé de l’encadrement des jeunes, de leur éducation civique et de la mobilisation patriotique. Il agit comme un levier de transformation sociale et économique dans plusieurs provinces de la RDC.

Avec ces infrastructures, Kasese devient un modèle de développement local, mêlant agriculture, élevage et services publics. Le projet ambitionne de renforcer la souveraineté alimentaire tout en offrant des opportunités de formation et de travail à la jeunesse congolaise.