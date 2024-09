Karim Wade au cœur des investissements qatariens, la présidence dément toute nomination officielle

Mardi, la présidence congolaise a mis fin aux rumeurs concernant une éventuelle nomination de Karim Wade à un poste officiel en République Démocratique du Congo (RDC). La porte-parole de la présidence, Tina Salama, a fermement démenti ces spéculations : « M. Karim Wade n’a jamais été nommé par le Président Félix Tshisekedi à une quelconque fonction officielle. Sa présence en RDC est liée à la gestion d’un Fonds d’investissement Qatari pour l’Afrique », a-t-elle précisé.

Fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, Karim Wade est un personnage politique controversé. Ancien ministre d’État du Sénégal, il avait été emprisonné en 2013 pour enrichissement illicite avant d’être gracié en 2016. Depuis, il réside au Qatar et se concentre désormais sur des investissements pour le continent africain, en particulier à travers ce fonds qatari.

Cette mise au point intervient dans un contexte de renforcement des relations diplomatiques et économiques entre la RDC et le Qatar. En mars dernier, le président Félix Tshisekedi avait effectué une visite de travail à Doha, où il a discuté de coopération dans les secteurs du commerce, de l’investissement, et de l’industrie. Le Qatar a réitéré son engagement à encourager les investissements étrangers, renforçant ainsi ses relations avec les pays africains.

Le ministre congolais des Affaires étrangères a également rencontré des responsables qataris pour explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les secteurs des transports et de l’aviation. Qatar Airways a récemment renforcé sa présence en Afrique, en intégrant Kinshasa à son réseau et en augmentant les vols vers d’autres destinations africaines comme Luanda.