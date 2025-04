Kananga : Les nouveaux sous-lieutenants prêtent serment devant le Vice-Premier Ministre de la Défense

Le Vice-Premier Ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a présidé ce mardi 8 avril 2025 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï-Central, la cérémonie de remise des brevets et de prestation de serment des nouveaux sous-lieutenants issus de l’Académie militaire.

Les récipiendaires sont issus de la 36e promotion ordinaire et de la 19e session spéciale de l’École de formation des officiers (EFO). Devant les autorités militaires, civiles et leurs familles, les nouveaux officiers ont prêté serment, jurant fidélité à la nation, le respect de la Constitution et des lois de la République, jusqu’au sacrifice suprême.

En sa qualité de représentant personnel du Président de la République et Commandant suprême des Forces armées de la RDC, le Vice-Premier Ministre a pris acte de leur engagement, au nom de S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cette cérémonie s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des FARDC, au cœur de l’action du Gouvernement conduit par la Première ministre Judith Suminwa. Après Uvira, cette nouvelle étape à Kananga marque une volonté claire de renforcer la formation et la discipline au sein de l’armée congolaise.