Judith Suminwa Tuluka lance la seconde phase de l’Expo Béton 2024 à Matadi

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce mercredi matin à Matadi, dans la province du Kongo Central, pour présider la seconde phase de la 8e édition de l’Expo Béton 2024. L’événement, prévu du 18 au 19 septembre, se déroule sous le thème « Révolution urbaine : des solutions durables du Corridor Ouest pour Kinshasa et Kongo Central ».

Accueillie à l’aérodrome de Tshimpi par le gouverneur de la province, Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, Mme Suminwa Tuluka est venue souligner l’importance de cette édition, qui se concentre sur les infrastructures et les solutions innovantes pour le développement durable du corridor reliant Kinshasa et le Kongo Central.

Le port de l’Office national des transports (Onatra) à Matadi s’est transformé en un lieu stratégique pour l’exposition, avec des stands et un podium dédiés aux travaux de cette édition. L’Expo Béton 2024 est une plateforme clé pour échanger sur les défis urbains, encourager les partenariats public-privé, et proposer des solutions concrètes pour moderniser les infrastructures de transport et renforcer l’économie de la région.