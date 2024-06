Judith Suminwa présente son programme de Gouvernement devant l’Assemblée Nationale

Le 11 juin 2024, la Première ministre Judith Suminwa a présenté son programme de gouvernement à l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), en vue de son investiture. Devant un auditoire enthousiaste, elle a détaillé les plans et priorités de son administration pour le mandat 2024-2028.

Suminwa a commencé par présenter les membres de son gouvernement, des vice-Premiers ministres aux vice-ministres, sous les applaudissements des militants présents au balcon de l’Assemblée nationale. Elle a ensuite exposé le cadre général de son programme, destiné à guider les actions et les projets de tous les ministères et agences gouvernementales.

« Le programme du gouvernement 2024-2028 servira de cadre pour la programmation des ministères et des projets durant le second quinquennat du chef de l’État Félix Tshisekedi, » a déclaré Suminwa. Elle a rendu hommage au Président Tshisekedi, soulignant la confiance qu’il lui a accordée et le caractère historique de sa nomination en tant que première femme à ce poste en RDC.

Priorités et Objectifs du Programme de Gouvernement

Suminwa a expliqué que son gouvernement mettra l’accent sur l’humain, suivant la maxime « LE PEUPLE D’ABORD ». Elle a détaillé les principaux piliers de son programme :

Création d’emplois et soutien au pouvoir d’achat : Le gouvernement prévoit de créer 2,6 millions d’emplois, principalement par le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et des politiques de soutien en partenariat avec le secteur privé. Les métiers actuellement en plein air seront regroupés dans des infrastructures adéquates pour accélérer leur formalisation. Amélioration de la gestion financière : Cela inclut le renforcement des instruments monétaires et de change, ainsi que la poursuite des réformes financières et économiques. Développement des infrastructures : Le programme prévoit notamment la construction du port en eaux profondes de Banana et 10 000 kilomètres de dessertes agricoles par an. Une académie des mathématiques et de l’intelligence artificielle sera également implantée à Kinshasa. Accès à la justice : Le gouvernement s’engage à améliorer l’appareil judiciaire et à mettre en place un fonds d’aide judiciaire pour les plus démunis. La numérisation de la société congolaise est également une priorité, avec le développement de réseaux de communication pour favoriser l’inclusion numérique. Réforme de la centralisation : Le transfert des ressources aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées (ETD) sera rendu effectif pour assurer leur développement.

Sécurité et Paix Durable

Consciente des défis sécuritaires, Suminwa a annoncé des actions urgentes pour pacifier les zones touchées par l’insécurité, notamment au Nord Kivu, où des conflits interrompent la chaîne d’approvisionnement et entravent l’accès aux ressources nécessaires pour la survie des populations. Le gouvernement poursuivra également le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).

Budget et Financement

Le programme d’actions du gouvernement est chiffré à 92,9 milliards de dollars américains pour les cinq prochaines années, financé par des ressources étatiques et non étatiques, provenant à la fois du pouvoir central et des provinces ainsi que des ETD. La répartition des coûts est la suivante : 30% pour la création d’emplois et la protection du pouvoir d’achat, 25% pour l’aménagement du territoire, 20% pour la sécurité nationale, 15% pour l’accès aux services sociaux de base, 5% pour l’efficacité des services publics et 5% pour la gestion durable de l’écosystème.

La Première ministre a clôturé, mardi, son allocution devant les députés nationaux en appelant les congolais à un sursaut patriotique. Face à l’agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie Est de la partie du Rwanda, Judith Suminwa a renforcé la population en réaffirmant l’intention de la Nation à ne pas se laisser faire. «Nous sommes les descendants de KIMPA VITA et de KIMBANGU ; nous sommes la patrie de KASA-VUBU et de LUMUMBA, rien ni personne ne doit nous faire reculer ni nous faire trembler», at-elle lancé d’un ton ferme, affirmant que la «République démocratique du Congo se défendra, face à nos agresseurs, ainsi qu’à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos populations paisibles, qui décapitent nos enfants, nos frères, qui violent nos sœurs, nos mamans, qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice», conclut-elle.