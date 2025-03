Judith Suminwa en tournée au Kongo Central : « 30 ans de guerre, ça suffit ! »

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a entamé ce 5 mars 2025 une tournée nationale au Kongo Central , accompagnée du Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba . L’objectif : mobiliser la population autour de la défense de l’intégrité territoriale .

À Matadi , devant une foule enthousiaste réunie au Stade Damar , la Cheffe du gouvernement a lancé un message fort :

Unité et solidarité nationale : « 30 ans de guerre à l’Est, ça suffit ! Cette terre nous appartient. »

Mobilisation populaire : La société civile et les partis politiques ont répondu à l’appel, réaffirmant leur soutien aux FARDC .

Dialogue et cohésion : Dans la lignée des directives du Président Félix Tshisekedi , elle a insisté sur la nécessité d’une mobilisation nationale face aux menaces extérieures.

La Cheffe du Gouvernement a également évoqué le Front patriotique , mettant en avant trois actions clés :

L’effort de guerre pour soutenir les FARDC

L’enrôlement massif des jeunes dans l’Armée nationale

La vigilance citoyenne pour signaler tout cas suspect

Après un discours engagé , Judith Suminwa a échangé avec la population et promet des actions concrètes à court, moyen et long terme .