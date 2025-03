Joie des militaires et policiers après le doublement de leurs soldes

L’enthousiasme était au rendez-vous ce vendredi 28 mars 2025 aux guichets des banques de Kinshasa, où militaires et policiers ont découvert avec joie le doublement de leurs soldes. Cette augmentation, annoncée par le ministre des Finances, marque une avancée majeure dans l’amélioration des conditions de vie des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police nationale congolaise.

Une augmentation historique

Pendant des années, un adjudant de première classe percevait 262 000 francs congolais (environ 100 USD). Ce mois-ci, il a reçu 504 000 francs, une somme qui lui permettra d’entamer les travaux d’aménagement de sa maison au camp militaire Kokolo.

Au guichet de la banque BOA à Ndjili, des militaires et policiers affichaient une euphorie collective, ravis de voir le gouvernement honorer ses engagements. « Nous sommes enfin revalorisés, cela nous motive à mieux servir notre pays », confie un sergent de la Police nationale.

Un engagement fort du gouvernement

Dans un communiqué officiel, le ministre des Finances a remercié le Chef de l’État pour cet acte historique. Il espère que cette revalorisation permettra aux forces de l’ordre de travailler avec encore plus de dignité et de détermination, surtout dans ce contexte difficile marqué par la guerre contre la rébellion du M23/AFC, soutenue activement par le Rwanda, selon plusieurs rapports de l’ONU.

Cette hausse des rémunérations est une reconnaissance du sacrifice des militaires et policiers congolais et un pas vers l’amélioration de leur moral et efficacité sur le terrain.