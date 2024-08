Jacquemain Shabani Lukoo lance l’atelier sur la réforme de la Police Nationale Congolaise

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, continue de manifester son engagement pour une Police Nationale Congolaise (PNC) plus efficace et professionnelle. Ce mardi 27 août, dans la salle Virunga de l’immeuble de la Territoriale, il a inauguré l’atelier d’actualisation du projet de loi de programmation de la réforme de la PNC pour la période 2025-2029.

Cet événement s’est déroulé en présence du Commissaire Général de la PNC, du coordonnateur du Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP), et des partenaires techniques du Programme d’Appui à la Réforme de la Police (PARP III), qui assurent également le soutien logistique.

Lors de son discours, Jacquemain Shabani Lukoo a souligné les défis rencontrés lors des précédentes phases de la réforme, notamment le financement insuffisant par le gouvernement, qu’il a identifié comme le principal obstacle au progrès de cette initiative.

À la suite du lancement de l’atelier, le Vice-Premier Ministre a procédé à la remise symbolique de 4 jeeps sur un total de 24, au coordonnateur du CSRP, pour améliorer la mobilité des forces de l’ordre lors des opérations.