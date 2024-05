Investissons dans les paris sans parier

Le marketing d’affiliation est en train de devenir un moyen populaire de faire des affaires en ligne, donnant aux propriétaires de sites d’information, de blogs,de chaînes YouTube, de pages sur les réseaux sociaux ou de groupes dans les messageries la possibilité de monétiser leurs ressources. Il permet d’obtenir des sources de revenus supplémentaires et attire donc de nombreux entrepreneurs. Le marketing d’affiliation joue un rôle particulièrement important dans la filière de paris, en faisant progresser le secteur. Cela est confirmé par de nombreuses ressources thématiques et conférences, où vous pouvez trouver des conseils utiles, des recommandations pour les débutants et trouver la réponse à la question : les paris sont-ils un investissement ?

Dans cet article, nous vous présentons les avantages du programme d’affiliation 1xBet, un outil efficace pour augmenter vos revenus.

Fonctionnalités

1xPartners offre tous les outils nécessaires pour un travail efficace :

● création de liens d’affiliation en un clic

● génération de codes promo

● création de liens de sous-affiliés

● accès à du matériel publicitaire actualisé

Interface conviviale et accès rapide à l’information

Lorsqu’il se connecte à son profil personnel, un partenaire peut immédiatement voir sur la page principale le montant des fonds disponibles pour le retrait, les revenus pour le mois en cours et le revenu total pour l’ensemble de la période de coopération. Toutes ces informations sont présentées de manière claire et nenécessitent aucune action supplémentaire ni aucun clic de boutons.

Statistiques et rapports

Le programme d’affiliation 1xBet fournit des statistiques en ligne et des rapports détaillés pour la période sélectionnée. Ces informations aident les affiliés à suivre leurs performances et à analyser les données afin d’augmenter leurs revenus. Les affiliés peuvent également accéder à des rapports sur les joueurs référés, y compris d’où le joueur est venu et quels paris il a placés.

Conditions générales transparentes et bénéfices élevés

Les affiliés peuvent facilement vérifier le pourcentage et la date d’expiration de la commission actuelle de leur compte dans leur profil personnel, ce qui les aide à mieux planifier leurs performances et leurs revenus. 1xPartners garantit à ses membres une commission à vie – jusqu’à 50 % des mises de chaque joueur référé.

Les gains des membres de 1xPartners ne sont en aucun cas limités, et les différents modèles de partenariat, y compris RevShare, CPA et hybride, leur

permettent de choisir les meilleures conditions en fonction de leurs objectifs et de leurs stratégies. Les bénéfices des affiliés 1xBet les plus performants ont atteint 16 000 $ en février 2024, et le revenu mensuel moyen des affiliés en 2023 a été de 500 à 800 $.

Comment devenir affilié du programme 1xPartners ?

Pour commencer votre collaboration avec 1xBet, vous devez suivre quelques étapes simples :

1. S’inscrire sur 1xPartners.

2. Recevoir une confirmation de votre demande par e-mail.

Des dizaines de milliers d’entrepreneurs en Afrique ont déjà rejoint le programme, gérant des entreprises en ligne prospères et faisant passer leurs

revenus au niveau supérieur avec 1xBet.

Rejoignez 1xPartners et commencez le chemin de la prospérité avec uneentreprise fiable !