Inspection des chantiers routiers à Kinshasa par le directeur général du Foner

Mardi, le directeur général du Fond national d’entretien routier (Foner) a visité divers chantiers routiers dans les communes de Ngaliema, Kintambo, Bandalungwa, Selembao, Limete et Matete, situées à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite avait pour but de s’enquérir de l’avancement des travaux réalisés par l’entreprise contractante.

« Les travaux concernés sont ceux de réhabilitation et de modernisation de plusieurs avenues de la ville-province de Kinshasa, notamment Nguma, Boboliko, Ngaliema, Inongo, Kwamut, Vivi, Bompete, Haute tension, Bensenke, Cimetière, Luyi, Landu, Ndanu, Debonhomme ainsi que les ponts Kiamvu et Lubudi. Il fallait dégager d’abord le passage de ces différentes infrastructures avant d’attaquer le reste de la chaussée. Nous avons également vérifié les emplacements des câbles électriques et des tuyaux de la Regideso pour ne pas ralentir les travaux », a déclaré Aaron Sefu, directeur général de l’Entreprise Aaron Sefu Sarl.

Ces travaux visent à améliorer la circulation et la sécurité routière dans plusieurs quartiers de Kinshasa, en réhabilitant et modernisant les infrastructures existantes. La coordination avec les services publics pour le déplacement des câbles électriques et des tuyaux d’eau a été essentielle pour éviter tout retard dans l’exécution des travaux. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large de modernisation urbaine visant à améliorer la qualité de vie des habitants de la capitale congolaise.