Incident à la Résidence Diplomatique Française : Discussions au Ministère des Affaires Étrangères en RDC

Lundi, un incident impliquant une tentative d’intrusion sur une résidence diplomatique française a suscité des discussions au ministère des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo (RDC). Lors d’une audience à Kinshasa, l’ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a rencontré la ministre d’État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kayikwamba, pour aborder cette situation préoccupante.

L’incident, survenu récemment, a été au centre des échanges entre les deux responsables. « Nous avons évoqué ensemble cette situation et les mesures qui vont être prises, et qui ont déjà été prises pour certains d’entre eux par les autorités congolaises, afin que ce genre d’événements ne se reproduise plus », a déclaré Bruno Aubert à l’issue de la réunion. Il a également souligné que cet acte n’avait aucune base légale ou juridique et allait à l’encontre des dispositions internationales, tout en rappelant que la propriété de l’État français avait été confirmée à plusieurs reprises par des jugements.

Les discussions ont permis de réaffirmer l’engagement des deux pays à protéger les missions diplomatiques et à prévenir de tels incidents à l’avenir.