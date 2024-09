Guy Kabombo en Espagne pour renforcer la coopération militaire entre la RDC et l’Espagne

Le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense, Me Guy Kabombo Muadiamvita, effectue actuellement un séjour en Espagne pour redynamiser la coopération militaire entre la République démocratique du Congo (RDC) et l’Espagne. Invité par la ministre de la Défense espagnole, Maria Margarita Robles Fernández, les deux responsables ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales, particulièrement dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Cette visite s’inscrit dans la volonté de matérialiser la vision du Président Félix Antoine Tshisekedi, Commandant Suprême des FARDC, qui vise à renforcer la puissance des Forces armées congolaises. Au cours de son séjour, Me Guy Kabombo a visité plusieurs infrastructures militaires, dont la base militaire de Valladolid et l’Académie royale de Vigo, afin d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration pour le renforcement des capacités des Forces navales congolaises. Il a également discuté des possibilités d’acquisition de nouveaux équipements pour améliorer la performance des FARDC.

Ce déplacement stratégique met en lumière la détermination de la RDC à améliorer ses capacités de défense et à consolider ses partenariats internationaux dans ce secteur.