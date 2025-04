Guerre commerciale : la Chine frappe fort avec 125 % de surtaxes contre les États-Unis

La Chine a annoncé ce vendredi une hausse spectaculaire de ses surtaxes douanières sur les produits américains. Le taux passe à 125 % dès ce samedi. Cette mesure arrive alors que Xi Jinping déclarait plus tôt qu’« il n’y a pas de gagnants dans une guerre tarifaire ».

Pékin dénonce une « farce économique »

Le ministère chinois du Commerce qualifie les taxes américaines de « farce dénuée de sens économique ». Pékin promet une riposte à toute action qui porterait gravement atteinte à ses intérêts.

Trump accusé de semer le chaos

Le gouvernement chinois accuse Donald Trump de provoquer l’instabilité des marchés. Les États-Unis sont tenus pour entièrement responsables de la situation actuelle. Pour la Chine, les produits américains sont désormais non viables à cause des tarifs. Elle annonce un changement de stratégie : elle ne répliquera plus systématiquement aux hausses de droits américaines.

Nouvelle plainte à l’OMC

La Chine va déposer une nouvelle plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un nouveau chapitre s’ouvre dans le bras de fer juridique entre les deux puissances.

Rétorsion non tarifaire : Hollywood visé

La Chine ne se limite plus aux surtaxes. Elle lance aussi des mesures non tarifaires :

Moins de films hollywoodiens dans ses cinémas,

Restrictions sur certaines entreprises américaines.

Pékin renforce ses alliances

Xi Jinping a échangé avec plusieurs dirigeants européens, dont Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol. L’objectif : former un front uni contre le protectionnisme américain. Le président chinois visitera bientôt le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge.

L’Asie du Sud-Est reste prudente

Certains pays, comme le Vietnam et la Thaïlande, évitent la confrontation directe.

Hanoï veut réduire de moitié ses droits de douane, actuellement à 46 %. En échange, il s’engage à lutter contre les fausses déclarations d’origine. La Thaïlande promet aussi d’acheter davantage de gaz, de produits agricoles et d’avions aux États-Unis.